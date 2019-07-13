ديفيز عن انتقاله لـ ليكرز: علمت بالصفقة من "انستجرام"

كشف أنتوني ديفيز نجم كرة السلة عن كواليس انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وقال ديفيز: "كنت في أحد الفنادق في لوس أنجلوس عندما تمت الصفقة".

وتابع "وكيل أعمالي قام بالاتصال بي مرتين لكني لم أقم بالرد على الهاتف، كنت أشاهد فيلما ولم أرغب في أن أتوقف عن مشاهدته".

وأردف "بعد نهاية الفيلم قمت بالاتصال بوكيلي لكنه لم يرد على الهاتف، بعدها عرفت من "انستجرام" أن الصفقة قد تمت".

وانتقل ديفيز إلى ليكرز قادما من فريق نيو أورليانز بليكانز في صفقة تبادل حيث انتقل إلى ليكانز كل من براندون إنجرام ولونزو بول وجوش هارت بالإضافة إلى 3 خيارات في "درافت" جولة أولى منها اختيار رابع في عام 2019.

وكان ليكرز قد حاول ضم ديفيز في شهر فبراير الماضي لكن بليكانز رفضوا العرض الذي قدم فيه ليكرز كل لاعبيه عدا ليبرون جيمس من أجل الحصول على ديفيز.

وسيرتدي ديفيز رقم 3 مع لوس أنجلوس ليكرز، بعدما رفضت شركة نايكي تنازل ليبرون جيمس عن رقم 23 الذي يرتديه لديفيز.

وتعاقد ليكرز مع كل من: داني جرين وديماركس كازينز وكوين كوك وتروي دانيالز وجاريد دادلي، وقام بتجديد عقود كل من: راجون روندو وجافيل ماجكي وأليكس كاورسو وكينتافيوس كالدويل بوب.

ويبحث ليكرز عن تحقيق اللقب للمرة الأولى منذ عام 2010.

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