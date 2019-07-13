وكيله: بيبي قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان

أوضح سمير خياط وكيل أعمال نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي إن موكله قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

بيبي لفت الأنظار إليه في الموسم المنصرم مع ليل مما جعله هدفا للعديد من الأندية.

وقال خياط لقناة "ليكيب" الفرنسية: "كل شيء وارد".

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وأضاف "الهدف بالنسبة له أن ينتقل إلى المكان الأفضل. هناك احتمالية لأن ينتقل إلى باريس سان جيرمان".

وتابع "على جميع الأطراف أن تصل لاتفاق، هناك العديد من الاتفاقات والتبادلات".

واستمر "بيبي مطلوب من العديد من الأندية".

وأتم "بالنسبة له أهم شيء هو أن يكون مطلوب وأن ينتقل لفريق رائع لكي يلعب ويستمر في عملية التطوير".

تقارير صحفية عديدة أشارت إلى أن بيبي يعد هدفا لـ ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال في الموسم الجديد.

ويلعب بيبي في ليل الفرنسي منذ موسم 2017-2018 إذ انتقل إلى الفريق قادما من أنجيه.

وشارك بيبي في 79 مباراة في كل المسابقات مع ليل وسجل فيها 37 هدفا وصنع 17.

إلا أن الموسم الماضي كان موسم الانفجار بالنسبة لجناح كوت ديفوار. حيث سجل 23 هدفا وصنع 12 في 41 مباراة.

وكان بيبي ضمن قائمة منتخب كوت ديفوار التي شارك في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر وغادرت البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة من الجزائر بركلات الترجيح.

وخاض بيبي 3 مباريات في البطولة لكنه لم يصنع أو يسجل.

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