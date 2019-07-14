اليوم الإفريقي - صراع الأستاذ والتلميذ.. و"أحد أفضل مهاجمي العالم" يتحدى نيجيريا

بعد ساعات سنتعرف على طرفي نهائي كأس إفريقيا 2019. بطموح كبير، يتصارع 4 منتخبات على اللقب القاري في الخطوة ما قبل الأخيرة.

في السادسة مساء، وعلى ملعب 30 يونيو، تدخل تونس تحديا جديدا صعبا في مشوارها بالبطولة والذي مر بكبوات عدة قبل أن يجد رجال آلان جيريس أنفسهم في نصف النهائي أمام أسود التيرانجا.

مباراة تونس والسنغال هي صراع بين الأستاذ والتلميذ، الأستاذ جيريس، والتلميذ أليو سيسيه، الأخير عمل مساعدا للأول في قيادة السنغال على مدار عامين.

وهو أمر يلقي بظلاله على مواجهة الأحد إذ صرح جيريس في مؤتمر صحفي أنه يعلم جيدا لاعبي السنغال، لما لا وقد قادهم في تصفيات كأس العالم 2014 وكأس إفريقيا 2015. (طالع ما قاله الفرنسي)

وفي المقابل، حاول سيسيه بث الخوف أيضا في نفس التونسيين بقوله إنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن نسور قرطاج. (طالع كل ما قاله)

السنغال هي المرشح الأبرز في المباراة، لكن بالتأكيد مواجهة فرجاني ساسي ويوسف المساكني ووهبي خزري ليست سهلة إطلاقا.

تونس في نصف النهائي لأول مرة منذ فوزها باللقب في ميدانها في 2004، والسنغال لأول مرة منذ 2006. يتصارعان الآن على مقعد في نهائي طال انتظاره.

تقمص دور جيريس ووجه تعليماتك لنجوم تونس قبل المباراة من هنا





























بعد انتهاء المباراة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى أم الملاعب المصرية، استاد القاهرة، حيث المواجهة المرتقبة بين الجزائر ونيجيريا في التاسعة مساء الأحد.

مباراة، يأمل فيها جمال بلماضي مدرب الخضر أن يكون لاعبه بغداد بونجاح، أو "أحد أفضل مهاجمي العالم" على حد تعبير بلماضي، في أبهى حلة ليعوض إخفاقه بإهدار ركلة جزاء أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي. (طالع كل ما قاله بلماضي)

في المقابل، يخشى جيرنوت رور أن يحظى الجزائريون بالمساندة الجماهيرية في استاد القاهرة، متمنيا أن يقف المشجعون المصريون خلف فريقه النيجيري. (طالع ما قاله مدرب النسور الخضراء)

الترشيحات تصب في صالح الجزائريين رغم ذكرياتهم السيئة مع استاد القاهرة وتخوفهم من التفوق البدني لنيجيريا، نظرا لأن الأخيرة استراحت يوما أكثر ولم تخض وقتا إضافيا في الدور ربع النهائي.

طالع.. استاد القاهرة.. كابوس الجزائر

الجزائر لم تبلغ النهائي منذ تتويجها باللقب في ملعبها عام 1990، بينما نيجيريا، تسعى لنهائي جديد في مشوارها بكأس إفريقيا الذي توجت فيه بالبطولة 3 مرات من قبل في 1980 و1994 و2013.

تقمص دور بلماضي ووجه تعليماتك لنجوم الجزائر قبل المباراة بالضغط هنا