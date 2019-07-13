بلماضي: بونجاح من أفضل مهاجمي العالم.. نحن على بعد خطوتين صعبتين للغاية نحو اللقب

قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إن محاربي الصحراء على بعد خطوتين من تحقيق اللقب، وهما في منتهى الصعوبة، كما وصف بغداد بونجاح مهاجمه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم، مشيرا إلى أنه إهداره لركلة جزاء "لا يعني نهاية العالم".

وصرح بلماضي قائلا: "لا يوجد فريق أفضل من الآخر في نصف النهائي بناء على تاريخه، الأفضل هو من سيفوز في الملعب".

وأضاف "بغداد بونجاح واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وسجل لنا في التصفيات، ويعمل لمصلحة الفريق، وإهدار ركلة الجزاء ضد كوت ديفوار ليست نهاية العالم".

بونجاح أهدر ركلة جزاء في تعادل الجزائر مع كوت ديفوار بنتيجة 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح ويتأهل محاربو الصحراء إلى نصف النهائي.

وواصل "نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب وهما في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين".

ورد على سؤال عن خوضه مواجهة ضد مصر على استاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 2002 قائلا: "موقفي كلاعب مختلف تماما عما عليه الحال كمدير فني، أتطلع الآن للفوز واستخدام خبرتي السابقة، عندما لعبت هنا كنا نواجه فريقا مختلفا وخسرنا، وغدا سأحاول أن أقدم أداء أفضل".

خلال تصفيات كأس العالم 2002، كانت مصر والمغرب والجزائر ضمن مجموعة ضمت السنغال وناميبيا، وتأهلت السنغال لكأس العالم من تلك المجموعة، وواجهت مصر الجزائر وفازت بنتيجة 5-2 على استاد القاهرة.

وتابع ردا على سؤال يخص سقوط لاعبيه في منطقة الجزاء للحصول على ركلات جزاء قائلا: "هناك حكام وحكم فيديو، وإذا كان الجانب النيجيري يحاول أن يؤثر علينا فهناك حكام وهو أمر يخصهم ولا يخص الإعلاميين".

وأتم "تعافينا من مواجهة كوت ديفوار وتحضرنا جيدا لمواجهة نيجيريا".

ويستعد محاربو الصحراء لمواجهة نيجيريا ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم 2019 على استاد القاهرة يوم الأحد.

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