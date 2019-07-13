مدرب نيجيريا: خط هجومي جاهز للجزائر.. ونأمل في اكتساب ثقة المصريين

السبت، 13 يوليه 2019 - 12:11

كتب : عاطف شادي

جيرنو روهر

قال جيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا إنه عقد جلسة تحليل مع لاعبيه لدراسة طريقة لعب منتخب الجزائر، مشددا على أن كتيبته كاملة العدد استعدادا لمواجهة محاربي الصحراء، وأشار إلى إمكانية إجراء تعديلات في التشكيل.

وصرح رور للصحفيين قائلا: "بعد مواجهة جنوب إفريقيا الصعبة كان علينا أن نبدأ في جلسات الاستشفاء سريعا، كانت هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للاستعداد لمواجهة الجزائر".

وأضاف "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أدائهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم".

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وأكمل "منتخب الجزائر في التصفيات كان ضعيفا، والآن أصبح قويا ويقدم أداء متوازنا بين الدفاع والهجوم، ولن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق، نكن لهم كل الاحترام".

منتخب نيجيريا فاز بنتيجة 1-0 ضد جنوب إفريقيا ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وواصل "الجزائر تتفوق علينا دفاعيا وهجوميا، واستقبلوا أهدافا أقل مننا وسجلوا أكثر منا".

وتابع "أجرينا تغييرين على التشكيل قبل مواجهة جنوب إفريقيا، ولدينا 7 مهاجمين وجميعهم جاهزين ومن الممكن أن نجري تعديلات على تشكيل المنتخب في المواجهة".

واسترسل "الجماهير المصرية تحب كرة القدم الجيدة، وهم بالفعل لديهم بعض التعاطف معنا، لكن في الوقت نفسهم هم عرب مثل الجزائر ولا أعلم إذا ما كانوا سيشجعوننا أم يشجعونهم، أتمنى أن نحظى بثقتهم".

وأتم "تغلبنا على أحد المرشحين، والآن سنواجه أفضل فريق في الأدوار الأولى، والأربعة المتواجدين في المربع الذهبي جميعهم مرشحين لحصد اللقب".

ويستعد المنتخب النيجيري لملاقاة نظيره الجزائري ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم يوم الأحد، على استاد القاهرة.

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