خاص إسلام طارق لـ في الجول: سموحة يرغب في التعاقد معي.. ولن أجدد عقدي مع طنطا

السبت، 13 يوليه 2019 - 23:00

كتب : أحمد شاكر

إسلام طارق - طنطا

كشف إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا رغبة نادي سموحة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إسلام طارق: "فرج عامر رئيس نادي سموحة تواصل معي بشكل شخصي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سموحة يرغب في التعاقد معي والمفاوضات جارية الآن مع طنطا".

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وواصل "عقدي ممتد مع طنطا حتى نهاية الموسم المقبل ولن أجدد عقدي مع الفريق وهم يعلمون ذلك جيدا".

وأشار "يحق لي التوقيع مع أي فريق في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير المقبل".

وزعم "طنطا يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه من سموحة لتركي انضم للأخير".

وهبط طنطا في الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية قبل أن يعود مرة أخرى بعد موسم وحيد في دوري المظاليم.

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