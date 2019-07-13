كشف إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا رغبة نادي سموحة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إسلام طارق: "فرج عامر رئيس نادي سموحة تواصل معي بشكل شخصي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سموحة يرغب في التعاقد معي والمفاوضات جارية الآن مع طنطا".

وواصل "عقدي ممتد مع طنطا حتى نهاية الموسم المقبل ولن أجدد عقدي مع الفريق وهم يعلمون ذلك جيدا".

وأشار "يحق لي التوقيع مع أي فريق في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير المقبل".

وزعم "طنطا يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه من سموحة لتركي انضم للأخير".

وهبط طنطا في الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية قبل أن يعود مرة أخرى بعد موسم وحيد في دوري المظاليم.

طالع أيضا

رسالة من مورينيو وفينجر عقب وداع مصر لأمم إفريقيا

خبر صادم.. إصابة مدرب بولونيا بسرطان الدم

من توج بكأس إفريقيا حين بلغ فريقان عربيان نصف النهائي

ذكريات سيئة للجزائر في استاد القاهرة قبل مواجهة نيجيريا

هل يرتدي بوجبا شارة قيادة يونايتد؟

تقرير سعودي: طارق حامد إلى اتحاد جدة