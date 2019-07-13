مورينيو يرفض الحديث عن لامبارد ويُصرح: جائع للعودة للتدريب ولكن

السبت، 13 يوليه 2019 - 22:38

كتب : FilGoal

مورينيو

بأسلوبه الخاص المعتاد، رفض الاستثنائي جوزيه مورينيو الحديث عن تولي فرانك لامبارد مسؤولية قيادة تشيلسي، ولكنه لم يخف رغبته في العودة لعالم التدريب من جديد.

مورينيو كان حاضرا في مضمار سيلفرستون لحضور سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

والكاميرات دائما ما تُطارد مورينيو، ليتحدث لشبكة سكاي سبورتس، ولكنه رفض الحديث عن لامبارد.

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وأجاب مورينيو على سؤال (هل لامبارد هو المناسب لتولي قيادة تشيلسي؟)، قائلا: "لن أتحدث عن كرة القدم الآن".

ولكنه لم يخف رغبته في العودة للتدريب، قائلا: "نعم أنا جائع للعودة لعالم التدريب".

وأردف "ولكنني سوف انتظر النادي الصحيح والمشروع الصحيح لأنضم له".

وواصل "وفي الوقت نفسه، أقوم بالعديد من الأشياء التي أحبها".

وأكمل حديثه قائلا: "أفضل دائما العمل التدريبي ولكنني أحب أيضا الرياضات الأخرى وتلك فرصة مناسبة للاستمتاع بها".

ويرتبط اسم مورينيو مؤخرا بالعديد من الأندية من بينهم نيوكاسل و فريق جوانزو إيفرجراند الصيني.

الاستثنائي رحل من تدريب مانشستر يونايتد خلال شهر ديسمبر الماضي، ولم يقود مسؤولية تدريب أي فريق من وقتها.

وتوج مورينيو مع مانشستر يونايتد في موسمه الأول 2016-2017 بلقب الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

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