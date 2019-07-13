خاص الإنتاج الحربي يتعاقد مع مهاجم موريتاني من الدوري اللبناني

السبت، 13 يوليه 2019 - 21:31

كتب : أحمد شاكر

مامادو نديوكو نياس

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعاقده مع المهاجم الموريتاني مامادو نديوكو نياس لمدة 3 سنوات.

وقال خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي لـFilGoal.com "تعاقدنا مع مامادو نياس لمدة 3 سنوات".

مامادو نياس لم يشارك مع منتخب موريتانيا في أمم إفريقيا 2019 في مصر.

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صاحب الـ 25 عاما كان يلعب في صفوف فريق السلام زغرتا الرياضي اللبناني.

وشارك نياس في 13 مباراة الموسم الماضي في لبنان وسجل 7 أهداف.

على المستوى الدولي، لعب مامادو 7 مباريات مع منتخب موريتانيا ولم يسجل أو يصنع.

وظهر المهاجم الموريتاني في مراحل التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، ولكنه لم يتواجد في قائمة منتخب بلاده للبطولة.

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