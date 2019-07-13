أعلن نادي الإنتاج الحربي تعاقده مع المهاجم الموريتاني مامادو نديوكو نياس لمدة 3 سنوات.

وقال خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي لـFilGoal.com "تعاقدنا مع مامادو نياس لمدة 3 سنوات".

مامادو نياس لم يشارك مع منتخب موريتانيا في أمم إفريقيا 2019 في مصر.

صاحب الـ 25 عاما كان يلعب في صفوف فريق السلام زغرتا الرياضي اللبناني.

وشارك نياس في 13 مباراة الموسم الماضي في لبنان وسجل 7 أهداف.

على المستوى الدولي، لعب مامادو 7 مباريات مع منتخب موريتانيا ولم يسجل أو يصنع.

وظهر المهاجم الموريتاني في مراحل التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019، ولكنه لم يتواجد في قائمة منتخب بلاده للبطولة.

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