أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إنه يثق في محمود متولي لاعب الفريق مشيرا إلى أن النظام الذي يعمل به يحقق مصلحة الدراويش.

وقال المنياوي لـ FilGoal.com: " الاهتمام بالموسم الجديد يأتي في المقام الأول وله الأولوية وعلى هذا الأساسي نرى احتياجات الفريق".

ويواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك عقب استئناف مباريات الدوري المصري.

وعن إصابة محمود متولي أوضح "أثق به للغاية، سيقوم بعرض الشهادات الطبية على الجهاز الطبي لتحديد مدة إصابته والفترة التي يحتاجها للعلاج وهو أمر لا يضره، هذا أسلوب الفريق ويشكل مصلحة لنا لأنه يعتمد على الشفافية".

وعن رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق "كل ما يتداول بشأن عدم رد الفريق على العروض التي جاءت له غير صحيحا".

وأَضاف "ما يقوم به عواد لن يجدي مع النادي، هناك طرق أفضل للحوار وتحقق مصالح النادي".

وكان عواد قد طلب من إدارة ناديه الرحيل عن صفوف الفريق حفاظا على صورة النادي. (طالع التفاصيل)

ونفى المنياوي لـ FilGoal.com أن يكون للإسماعيلي نية للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك "تلك الأخبار ليست صحيحة، هذا الأمر لم يحدث".

وأتم "إذا كانت هناك أي رغبة في ضم أي لاعب من الزمالك فسوف تكون عن طريق العروض الرسمية، وهذا لم يحدث حتى الآن".

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