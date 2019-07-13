لتدعيم فريق السلة.. الأهلي يتعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب دوري الجامعات الأمريكي

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع أحمد إسماعيل لمدة موسمين لتدعيم فريق الرجال لكرة السلة.

وكان أحمد إسماعيل محترفا دوري الجامعات الأمريكي إذ كان يلعب فريق جامعة "إندينا".

وقال رؤووف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي أن التعاقد مع إسماعيل يأتي ضمن خطة مجلس إدارة النادي لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة للاستعداد لبداية الموسم الجديد.

وأضاف أن الإدارة تسعى للمنافسة على البطولات في كافة الأصعدة بما يناسب طموح جماهير الأهلي.

أحمد إسماعيل لن يكون التدعيم الوحيد لفريق السلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الأهلي أتم التعاقد مع أليكس يونج لاعب جناح، قادما من فريق إينيسي الروسي.

أليكس يونج جناح طويل القامة، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان يلعب في الدوري الروسي رفقة فريق إينيسي الروسي، لكن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي نجح بحسم الصفقة في النهاية. (طالع التفاصيل)

كان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن إتمامه صفقة قوية لفريق السلة، على أن يتم الإعلان عنها مساء غد الأحد.

الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.

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