محامي جريزمان: موكلي مصدوم.. أتليتكو مدريد يتصرف بسوء نية

انتقد سيفان كاريان محامي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الجديد تصرفات إدارة أتلتيكو مدريد نادي اللاعب الفرنسي السابق.

وانتقل جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي بعدما دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي الموجود في عقده مع أتلتيكو مدريد والمُقدر بـ120 مليون يورو.

وقال كاريان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "(أنطوان) جريزمان يشعر بخيبة أمل شديدة للغاية من موقف إدارة أتليتكو مدريد، إنهم يتصرفون بسوء نية وذلك عكس ما قالوا له".

وكان الشرط الجزائي لعقد جريزمان قد تم تخفيضه إلى 120 من 200 مليون يورو يوم 1 يوليو الماضي وفقا لما كان ينص عقده مع أتليتكو مدريد.

وطالب أتلتيكو مدريد من إدارة برشلونة دفع 80 مليون يورو لكي تكون قيمة الصفقة 200 وليس 120 والسبب في ذلك أن إدارة الروخي بلانكوس ترى أن برشلونة تفاوض مع جريزمان قبل 1 يوليو الماضي، لذلك يجب أن يُدفع الشرط الجزائي القديم وليس بقيمته الجديدة. (طالع التفاصيل)

ورد محامي جريزمان على تلك النقطة "ليقوموا بالأمر حسب الطريقة التي يرونها مناسبة، وسنفعل نفس الشيء أيضا إذا لزم الأمر".

وأضاف "في اللحظة الحالية يفكر جريزمان فقط في الفصل الجديد الذي سيبدأ في مسيرته مع كرة القدم".

وأتم "إنه يريد أن يكتشف معقله الجديد بنهاية الأسبوع الحالي"، وذلك في إشارة إلى تقديم برشلونة لجريزمان يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو.

وسيمتد عقد جريزمان مع برشلونة لمدة 5 مواسم مع وجود شرط جزائي مقابل 800 مليون يورو.

البداية الحديث عن الانتقال إلى برشلونة

بداية الأمر كانت في الصيف الماضي عندما حدد جريزمان موعدا ليعلن قراره الذي اتخذه بشأن مستقبله الكروي سواء بالاستمرار مع أتليتكو مدريد أو الرحيل إلى أي ناد آخر.

ووسط ترقب الجميع بشأن قرار جريزمان أعلن النجم الفرنسي في الصيف الماضي استمراره مع أتليتكو مدريد.

قرار الرحيل

ليقرر جريزمان بشكل رسمي الرحيل عن أتليتكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي ويعلن هذا القرار قبل شهور ماضية.

شرط جزائي في تعاقد جريزمان مع أتليتكو مدريد يبلغ 200 مليون يورو يدفعه أي ناد يريد التعاقد معه، ويتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بمجرد حلول يوم 1 يوليو 2019.

أزمة بين أتليتكو وبرشلونة

انتظر البرسا إلى يوم 1 يوليو حتى يتم تخفيض قيمة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع النادي المدريدي، وبدأ مفاوضاته مع أتليتكو مدريد وهو ما أعلنه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

لكن أتليتكو مدريد أصدر بشكل مفاجئ بيانا رسميا يؤكد خلاله أن برشلونة لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه، وأن جريزمان بدوره لم يحترم ارتباطه مع أتليتكو.

وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعا يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمُقدرة بـ120 مليون يورو.

وأكد بيان النادي أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، مع توضيح أن النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي لم يحترما أتليتكو مدريد وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن جريزمان تفاوض مع برشلونة أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وبناء عليه وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد، طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد.

غضب جريزمان

رد جريزمان على بيان أتلتيكو كان غاضبا ورفض الرضوخ لطلبات النادي بانتظامه في التدريبات والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

إلى أن وصل الطرفان إلى اتفاق وسدد برشلونة الشرط الجزائي لنادي أتليتكو مدريد وضم جريزمان رسميا.

مسيرة بطل العالم

بدأ جريزمان مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد ولعب معه منذ عام 2009 وحتى 2014.

تألقه مع ريال سوسيداد جعل أتليتكو مدريد يضمه ليبدأ المهاجم الفرنسي حقبة جديد من التألق على كافة المستويات.

ليحقق مع أتليتكو 3 بطولات وهم السوبر الإسباني موسم 2014/2015 والدوري الأوروبي في 2018 والسوبر الأوروبي موسم 2018/2019.

ولعب جريزمان بشكل عام مع أتليتكو مدريد 257 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 133 هدفا وصنع 50.

على المستوى الدولي كان جريزمان نجم منتخب فرنسا الأول في كأس العالم 2018 في روسيا وقاد الديوك للفوز باللقب.

كذلك فاز مع منتخب فرنسا للشباب ببطولة أمم أوروبا عام 2010.

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