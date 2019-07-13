بعد انتهاء إعارته مع برشلونة.. مدافع فالنسيا ينتقل إلى سامبدوريا

أعلن نادي فالنسيا عن بيع مدافعه جيسون مورييو إلى فريق سامبدوريا في الموسم المقبل.

خيسون مورييو النادي : برشلونة

ووقع مورييو صاحب الـ27 عاما على عقد يمتد حتى عام 2023 مع النادي الإيطالي.

وكان مورييو قد أُعير إلى برشلونة من فالنسيا في يناير الماضي، قبل أن يعود للخفافيش بنهاية الموسم.

وشارك مورييو في 4 مباريات فقط مع برشلونة في الموسم الماضي.

كان مورييو قد انتقل إلى فالنسيا قادما من إنتر بصفة نهائية في صيف 2018 بعدما استعارة النادي الإسباني من الأفاعي في صيف 2017.

وشارك مورييو مع فالنسيا في 20 مباراة فقط.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك - كم بطولة توج بها كل لاعب من هؤلاء مع منتخب مصر؟

أياكس يعلنها: دي ليخت لن يسافر إلى النمسا لإتمام انتقاله

خبر في الجول – الأهلي يتم التعاقد مع لاعب أمريكي لكرة السلة

السولية: اليأس ليس في قاموس الأهلي

جيريس: قيادتي للسنغال من قبل تجعلني أعرف كل شيء عن لاعبيها

سيسيه: السنغال تقترب من اللقب.. وتونس تلعب بأسلوب معقد ومبتكر