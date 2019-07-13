بعد انتهاء إعارته مع برشلونة.. مدافع فالنسيا ينتقل إلى سامبدوريا

السبت، 13 يوليه 2019 - 18:32

كتب : محمد يسري

جيسون مورييو

أعلن نادي فالنسيا عن بيع مدافعه جيسون مورييو إلى فريق سامبدوريا في الموسم المقبل.

خيسون مورييو

النادي : برشلونة

ووقع مورييو صاحب الـ27 عاما على عقد يمتد حتى عام 2023 مع النادي الإيطالي.

وكان مورييو قد أُعير إلى برشلونة من فالنسيا في يناير الماضي، قبل أن يعود للخفافيش بنهاية الموسم.

وشارك مورييو في 4 مباريات فقط مع برشلونة في الموسم الماضي.

كان مورييو قد انتقل إلى فالنسيا قادما من إنتر بصفة نهائية في صيف 2018 بعدما استعارة النادي الإسباني من الأفاعي في صيف 2017.

وشارك مورييو مع فالنسيا في 20 مباراة فقط.

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