بتشكيلتين مختلفتين من لامبارد.. تشيلسي يفوز على سانت باتريك برباعية

فاز فريق تشيلسي على فريق سانت باتريك الإيرلندي برباعية دون رد في التجربة الودية الثانية للفريق الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

سجل أهداف اللقاء ماسون مونت وإيمرسون بالميردي وأوليفييه جيرو "هدفين" في الدقائق 15 و31 و68 و88 على الترتيب.

وشهد اللقاء اعتماد فرانك لامبارد المدير الفني الجديد على تشكيلتين مختلفتين خلال كل شوط من أشواط اللقاء.

وشارك في اللقاء كل من دافيد لويز وجورجينيو وماتيو كوفاسيتش بعد انضمامهم لمعسكر الفريق في العاصمة الإيرلندية دبلن، بالإضافة لـ تيموي باكايوكو وتامي أبراهام وكينيدي وميتشي باتشواي وكورت زوما العائدون من الإعارة.

كما شارك العديد من اللاعبين الصغار مع الفريق مثل فيكايو توموري وبيلي جيلمور وكاسي بيلمر.

وكان تشيلسي قد تعادل في أولى مبارياته مع بوهيميان الإيرلندي بهدف لكل فريق في أولى تجارب الفريق الودية.

وتولى لامبارد تدريب تشيلسي بعد رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق.

ويبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد يوم 11 أغسطس المقبل على ملعب أولد ترافورد.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك - كم بطولة توج بها كل لاعب من هؤلاء مع منتخب مصر؟

أياكس يعلنها: دي ليخت لن يسافر إلى النمسا لإتمام انتقاله

خبر في الجول – الأهلي يتم التعاقد مع لاعب أمريكي لكرة السلة

السولية: اليأس ليس في قاموس الأهلي

جيريس: قيادتي للسنغال من قبل تجعلني أعرف كل شيء عن لاعبيها

سيسيه: السنغال تقترب من اللقب.. وتونس تلعب بأسلوب معقد ومبتكر