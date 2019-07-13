ريال مدريد يكشف سبب غياب زيدان عن معسكر الفريق

كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن سبب مغادرة مدربه زين الدين زيدان لمعسكر الفريق في مدنية مونتريال بكندا.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم السبت إن سبب مغادرة زيدان للمعسكر يأتي بسبب وفاة شقيقه فريد، ليقف اللاعبون دقيقة حداد قبل بداية التدريبات صباح السبت.

الملكي كان قد أصدر بيانا مقتضبا يوم الجمعة أشار من خلاله إلى "زين الدين زيدان غادر معسكر الفريق في مونتريال لأسباب شخصية. حتى يعود للعمل من جديد، سيقود ديفيد بيتوني – مدرب المساعد – تدريبات الفريق".

صحيفة AS تحدثت مع مصادر مسؤولة داخل ريال مدريد، لتشير إلى "زيدان لن يستمر طويلا في إسبانيا وسيعود في أقرب وقت إلى معسكر الفريق".

زيدان سيكون حاضرا بشكل طبيعي في لقاء ريال مدريد الودي أمام بايرن ميونيخ في الـ 20 من الشهر الحالي، وفقا لـAS.

في الـ 11 من شهر مارس الماضي أعلن ريال مدريد عودة زيدان من جديد لقيادة الفريق.

ريال مدريد أعلن رسميا إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وإعادة الفرنسي زيدان بعد أقل من 10 أشهر على رحيله.

عقد زيدان مع ريال مدريد سيمتد حتى 2022.

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