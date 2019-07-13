سكاي: تريبيير ضمن قائمة بايرن القصيرة خلال السوق الصيفية الجارية

وضع نادي بايرن ميونيخ كيران تريبيير مدافع توتنام ضمن أولوياته في السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن المدافع الدولي الإنجليزي يتواجد ضمن القائمة القصيرة للأهداف الدفاعية للنادي الألمانية خلال السوق الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت صاحب الـ28 عاما بالانضمام إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وضم بايرن خلال السوق الصيفية كل من لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافار ويان فيتي أرب.

وكان كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ قد قال في وقت سابق إن فريقه مستعد لضم لاعب كبير لكنه ينتظر أول صفقة كبرى لحدوث ما يسمى بـ"تأثير الدومينو". (طالع التفاصيل)

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك صاحب الـ28 عاما خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ماوريسيو ساري بتولي تدريب يوفنتوس في الصيف، ويرغب المدرب الإيطالي في أن يكون تريبيير هو أولى صفقاته الصيفية.

وربطت تقارير صحفية في الأشهر القليلة الماضية تريبيير بالانضمام إلى نابولي، إلا أن يوفنتوس مستعد للدخول بقوة إلى سباق ضمه لضمان الحصول على خدماته سريعا مع وصول ساري.

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