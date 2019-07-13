رسميا – الزمالك يمدد عقد أحمد الأحمر أسطورة اليد

جدد نادي الزمالك تعاقد أحمد الأحمر أسطورة فريق كرة اليد في النادي.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، تجديد تعاقد أحمد الأحمر نجم كرة اليد، لمدة عامين مقبلين.

ويعد أحمد الأحمر، من أفضل وأبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر وحقق العديد من الالقاب والبطولات مع الزمالك والمنتخب، ومن اللاعبين المميزين في تاريخ اللعبة.

من جهة أخرى، تعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين جدد لدعم الفريق، وهم مصطفي خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي، ومحمد عبد الرحمن من سموحة، وأحمد مؤمن من الجزيرة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة مونديال اليد للأندية، والتي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية نهاية الشهر المقبل.

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