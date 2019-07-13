تقرير: باريس سان جيرمان يراقب وضعية جيمس رودريجيز

يراقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسية وضعية جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد، ومدى اقترابه من الانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي.

نابولي يأمل في الظفر بخدمات الدولي الكولومبي ليلعب تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن المفاوضات بين البارتينوبي والميرينجي لم تصل إلى اتفاق حتى الآن بسبب الخلافات حول سعر الصفقة.

وصحيفة Le10Sport الفرنسية ذكرت أن الباريسيين قد يستغلون الموقف لصالحهم حال رفض نابولي دفع 42 مليون يورو، حسبما صرح رئيسهم أوريليو دي لاورينتس في وقت سابق، مقابل الصفقة.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى مراقبة باريس للوضع خاصة أنهم يؤمنون أن ريال مدريد قد يفضل بيع اللاعب لهم حال فشلت مفاوضات نابولي، خوفا من إمكانية انتقاله إلى أتليتكو مدريد المهتم أيضا بخدماته.

جيمس لا يحظى بثقة زين الدين زيدان منذ حضور الفرنسي لتدريب ريال مدريد في منتصف موسم 2015\2016، وفي موسم ونصف لاحق لم يكن رودريجيز لاعبا محوريا في خطط زيدان، ليخرج معارا لعامين إلى بايرن ميونيخ.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

ولعب رودريجيز تحت قيادة أنشيلوتي في فترة الأخير مع ريال مدريد، وفترته أيضا مع بايرن ميونيخ، ليتألق برفقته.

وشارك جيمس في 51 مباراة مع مدريد وبايرن تحت قيادة أنشيلوتي، ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 19.

رودريجيز شارك مؤخرا مع بلاده كولومبيا في كوبا أمريكا 2019، وصنع هدفين قبل أن يودّع صانعو القهوة من ربع النهائي أمام تشيلي.

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