سكاي إيطاليا: وست هام يرغب في ضم إيجوايين

6 أشهر قضاها جونزالو إيجوايين بين جدران نادي لندني قبل العودة إلى يوفنتوس، والآن نادي لندني آخر يرغب في الظفر بخدماته.

وست هام يونايتد مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

إيجوايين انتقل إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري، وساري عاد من جديد إلى إيطاليا ولكن من بوابة البيانكونيري، مما رفع من آمال "بيبيتا" في البقاء بمدينة تورينو.

رغم ذلك يبدو وست هام مهتما للغاية بالتعاقد مع إيجوايين حسبما ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" التي أشارت إلى رغبة النادي في تعويض رحيل ثلاثي الهجوم ماركو أرناوتوفيتش وأندي كارول ولوكاس بيريز.

إيجوايين لا يرغب في الرحيل عن يوفنتوس الذي فتح الباب أمام انتقاله إلى أي فريق آخر، وروما ووست هام أبرز المهتمين بالدولي الأرجنتيني.

جونزالو ليس المهاجم الوحيد بالطبع في الصورة. الشواكيش أمامهم بعض الأسماء الأخرى كموسى ماريجا مهاجم بورتو، وسالمون روندون مهاجم وست بروميتش، وسيباستيان هالر لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مسألة انتقال إيجوايين إلى صفوف وست هام تبدو صعبة.

وكان إيجوايين قد خرج معارا من يوفنتوس قبل انطلاق الموسم الماضي إلى ميلان الإيطالي لمدة موسم كامل، لكن اللاعب انتقل إلى صفوف تشيلسي في يناير الماضي ولمدة ستة أشهر.

وكان إيجوايين قد لعب 18 مباراة مع فريق تشيلسي في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وفي النصف الأول من الموسم لعب مع الروسونيري 22 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وانتقال بيبيتا إلى صفوف يوفنتوس من نابولي في صيف 2016 وخاض 105 مباراة ونجح في تسجيل 55 هدفا وصناعة 12 آخرين.