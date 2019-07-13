مدافع نيجيريا: 4 مميزات سنستخدمها للإطاحة بالجزائر.. لدينا كل شيء للمضي نحو اللقب

السبت، 13 يوليه 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

كينيث أوميرو - نيجيريا - غينيا

قال كينيث أوميرو مدافع منتخب نيجيريا إن النسور لديها كل ما يلزم للمضي نحو اللقب، مشيرا إلى أن المنتخب النيجيري يمتلك 4 مميزات سيستخدمها في الملعب للإطاحة بالجزائر.

وصرح أوميرو للصحفيين قائلا: "علينا اتخاذ الحذر من الجزائر، خاصة داخل منطقة الجزاء لأنهم يمتلكون السرعة والمهارة، هم فريق قوي ونحن أيضا والكل جاهز للمواجهة ونتطلع للفوز".

وواصل "الشخصية والأداء، لدينا كل شيء للمضي قدما نحو اللقب".

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وعدد مميزات النسور قائلا: "نمتلك الشباب والخبرة والمواهب بجانب الأداء التكتيكي، وعلى أرض الملعب تكون تلك الأشياء ميزة لنا وأتمنى أن نستخدمها غدا للإطاحة بمنتخب الجزائر".

وأتم "أثق في الحكام ولا يمكنني أن أعد بشيء، كل ما علينا هو التحضير للمباراة".

منتخب نيجيريا فاز بنتيجة 1-0 ضد جنوب إفريقيا ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد المنتخب النيجيري لملاقاة نظيره الجزائري ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم يوم الأحد، على استاد القاهرة.

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