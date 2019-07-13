الأهلي يخوض ثالث ودياته في معسكر إسبانيا الإثنين.. وبرنامج بدني للرباعي الدولي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريب على فترتين اليوم السبت ضمن معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي خاض مبارتين وديتين أمام سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي، خلال المعسكر الذي انطلق يوم السبت الماضي.

ويخوض الفريق مباراة ودية بعد غدٍ الاثنين أمام فريق «أوكام الإسباني» في ثالث اللقاءات التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي.

وتقام المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا، على ملعب بيناتار الذي يبعد مسافة نصف ساعة من مقر إقامة الفريق.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الودية الأولي على سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق.

في سياق آخر قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، سينضمون اليوم السبت لمعسكر الفريق.

وأوضح لموقع ناديه الرسمي أن اللاعبين سيغادرون القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران متجهة إلى مدينة برشلونة، ثم يستقلون طائرة ثانية إلى مطار أليكانتي ومن المقرر وصولهم لمقر إقامة الفريق في السابعة مساء.

وكان الجهاز الفني قد منح الرباعي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا.

وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أليخاندرو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي الدولي محمد الشناوي ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان، فور الانضمام للمعسكر.

ويرغب لاسارتي في الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي.

وقرر الجهاز الفريق للفريق خضوع لاعبي الفريق الأول لجلسات استشفاء مكثفة اليوم.

ومن المنتظر أداء اللاعبين لجلسات الاستشفاء المتنوعة بالثلج و«الساونا» مع التدليك والعلاج الطبيعي على فترتين: الأولى عقب المران الصباحي والثانية عقب المران المسائي للتخلص من آثار الإجهاد البدني نتيجة التدريبات المكثفة بالمعسكر.

ويستعد الأهلي لاستئناف الموسم وخوض مباراتين في الدوري، مع استكمال بطولة كأس مصر عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

اختر تشكيل الأهلي في المباريات المتبقية من الدوري:

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