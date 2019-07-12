خاص الإسماعيلي لـ في الجول: عواد لم يقدم لنا أي عروض

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 23:22

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن محمد عواد حارس مرمى الفريق لم يجلب أي عروض للنادي من أجل الرحيل عنه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المنياوي "لم يجلب عواد لنا أي عروض وليس لدينا أي عرض رسمي من أي ناد لضمه".

وأضاف "كيف أحدد رقم لرحيل اللاعب ونحن ليس لدينا أي عرض".

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واتم المنياوي موجها رسالة إلى عواد قائلا: "قلت له إن عليه خوض فترة الإعداد معنا للاستعداد للموسم الجديد وليس من أجل مباراة الزمالك في الموسم المنصرم في الدوري وبالتالي كان عليه الالتزام".

وكان عواد قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أبلغت النادي رغبتي في الرحيل وجلبت عرضا ولكن لم يتم الرد علي".

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