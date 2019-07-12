رينار: ما حققته مع المغرب لا يمكن مقارنته بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 90

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - المغرب - ناميبيا

قال إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب إنه لا يمكن التقليل من حجم ما حققه مع أسود الأطلس ومقارنته مع إضاعة ركلة جزاء أمام بنين.

وودع منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين من دور الـ16 بعد الهزيمة بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله في لقاء شهد إضاعة حكيم زياش لركلة جزاء في الثانية الأخيرة من المواجهة.

وقال المدرب الفرنسي لموقع "سبورت 24 إنفو" اليوم: "أنا فخور بما حققته في عهدي مع المنتخب المغربي فقد ارتقينا في تصنيف الفيفا وتأهلنا لكأس العالم".

وواصل "ما حدث خلال تولي المسؤولية لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 90 أمام بنين".

وأضاف المدرب الفرنسي "أعلم بأن خيبة أمل الجماهير المغربية مفهومة وطبيعية لكن لا ينبغي أن المنتخب وجد طريق العودة لكبار قارة إفريقيا خلال سنوات مسؤوليتي".

وعن تعاقده قال: "عقدي مع المغرب ممتد حتى عام 2022 ولا جديد بشأن رحيلي".

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