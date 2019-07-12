الاتحاد السكندري يقرر دراسة العروض المقدمة لثلاثي الفريق تمهيدا لبيعه

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 21:43

كتب : هاني العوضي

الهاني سليمان - كهربا - الزمالك - الاتحاد

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على دراسة العروض المقدمة للثلاثي الهاني سليمان ومحمد بازوكا وأحمد الألفي، تمهيدا لبيعهم.

وجاءت خطوة إدارة الاتحاد عقب التشاور مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق، وفقا للمصلحة العامة لفريق الكرة وكذلك اللاعبين.

وتضع إدارة الاتحاد استراتيجية بالتنسيق مع المدير الفني، "لإعادة هيكلة فريق الكرة في إطار سياسة الاستثمار الرياضي الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي للاستفادة بجميع عناصر ولاعبي الفريق خلال المرحلة القادمة"، وفقا لبيان النادي.

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وتمنت إدارة الاتحاد السكندري كل التوفيق للهاني سليمان ومحمد بازوكا وأحمد الألفي خلال مرحلتهم المقبلة.

وشارك الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد صاحب الـ 34 عاما في 24 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي في الدوري واهتزت شباكه 37 مرة.

بينما لعب محمد بازوكا مدافع الاتحاد 21 مباراة في الموسم.

بينما الجناح أحمد الألفي انتقل من الاتحاد إلى الجونة على سبيل الإعارة في يناير الماضي والآن عاد إلى الفريق السكندري استعدادا لرحيله.

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