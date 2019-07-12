الأفعى تحتضن الموهبة الإيطالية.. رسميا – نيكولو باريلا ينضم إلى إنتر

أخيرا انتهى السباق الأوروبي للحصول على الموهبة نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري. سباق انتهى لصالح أفاعي إنتر.

إنتر أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الموهبة الإيطالية نيكولو باريلا قادما من كالياري الإيطالي.

تعاقد إنتر مع نيكولو باريلا سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم ومن بعدها إلزامية الشراء النهائي.

ووقع لاعب الوسط صاحب الـ 22 عاما على عقود انضمامه لإنتر لمدة 5 سنوات.

نيكولو باريلا يعد من المواهب الإيطالية المنتظرة في خط الوسط.

ويعد باريلا هو أكثر لاعب وسط فاز بالصراعات البدنية في آخر موسمين في الدوري الإيطالي، بواقع 480 مرة.

480 - Nicolò #Barella is the midfielder who has won the most duels in Serie A in the last two seasons. Dauntless. pic.twitter.com/eQfvmPURpA — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 12, 2019

وشارك باريلا في 38 مباراة الموسم الماضي مع كالياري ونجح في التسجيل مرة والصناعة 4 مرات.

خريج أكاديمية كالياري لم ينتظر طويلا ليشارك بقميص المنتخب الإيطالي على مدار الأعمار السنية المختلفة.

وظهر باريلا مع المنتخب الإيطالي الأول 7 مرات آخرهم في التصفيات الأوروبية الأخيرة.

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