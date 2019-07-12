رئيس نابولي: جيمس يحتاج لأنشيلوتي لأنه يتألق معه.. ولسنا في حاجة للحديث مع بيريز

يرى أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أن جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد يحتاج للتعاون من جديد مع المدرب كارلو أنشيلوتي لاستعادته مستواه المعهود.

رودريجيز عاد إلى ريال مدريد بعدما لعب معارا مع بايرن ميونيخ لمدة موسمين، ويبحث الفريق الإسباني عن العرض المناسب من أجل التخلص من اللاعب الكولومبي وفقا للتقارير الإسبانية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن أنشيلوتي المدير الفني لنابولي يرغب في التعاقد مع جيمس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية: "نحن مستعدون للتضحية من أجل جيمس، لكن على ريال مدريد أن يُضحي أيضا".

وأوضح "لم نستسلم بعد لكن لكسر جبل الجليد على ريال مدريد أن يوافق بدلا من الاحتفاظ بلاعب حزين على دكة البدلاء، عليهم أن يجعلوه يلعب حتى ولو على سبيل الإعارة".

وتابع "لقد قرأت العديد من القصص والتي تعد كلها غير صحيحة، لم أتحدث مع فلورنتينو بيريز بشأن جيمس، لدينا المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي وخورخي مينديش وكيل جيمس والذي يعد بمثابة الصديق لنا لذلك لسنا في حاجة للحديث مع فلورنتنيو".

وأضاف "إذا قام بالاتصال بي فسوف أقوم بالرد على الهاتف، لكنني أؤكد أني لم أتحدث مباشرة إلى بيريز مثلما أشارت التقارير".

وعن مزايا انتقال جيمس إلى نابولي "ستكون بمثابة الهدية بالنسبة له، لقد قمت بدراسة مسيرة اللاعب واكتشفت أنه تألق بشكل مهول في مناسبتين فقط، وفي كلتا المناسبتين كان أنشيلوتي: مع ريال مدريد ومع بايرن ميونيخ".

وأكمل "سيكون الأمر (تواجد أنشيلوتي) بمثابة الضمان له، هو يلعب ذلك، ولقد تحدث معه أنشيلوتي وجعله متحمس للغاية".

وأتم "سنرى ما سيحدث، لا نزال ننتظر الوقت لأكون واضحا".

جيمس رودريجيز انتقل إلى ريال مدريد صيف 2014 قادما من موناكو، وشارك مع الفريق في 111 مباراة وسجل خلالها 36 هدفا وصنع 40، ولعب أولى مواسمه أساسيا مع أنشيلوتي

لكن مع تولي زين الدين زيدان القيادة الفنية تراجعت أدوار جيمس، ليرحل معارا إلى بايرن ميونيخ صيف 2017، ويلعب مع الفريق 67 مباراة سجل خلالها 32 هدفا وصنع 41، وكان أنشيلوتي حاضرا في موسمه الأول مع بايرن أيضا.

إلا أن بايرن ميونيخ رفض تفعيل بند شراء عقد رودريجيز من ريال مدريد ليعود إلى الفريق الإسباني في الصيف الحالي.

ويتولي كارلو أنشيلوتي تدريب نابولي منذ الموسم الماضي، وقاد الفريق للحصول على المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

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