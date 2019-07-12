بالفيديو – جريزمان: القطار لا يأتي مرة واحدة.. أخيرا طرقنا تلتقي يا برشلونة

أخيرا انتهى الجدال الدائر منذ عام كامل وسيرتدي أنطوان جريزمان قميص برشلونة بعد فترة من الشد والجذب مع أتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب الفرنسي يتحدث لأول مرة عقب انضمامه إلى البلوجرانا.

وقال جريزمان: "عندما كنت طفلا علمني والدي أن القطار لا يأتي مرة واحدة فقط".

وأضاف "الآن حان وقت خوض تحدي جديد، أخيرا طرقنا تلتقي".

وتابع اللاعب المتوج بكأس العالم "سأدافع عن قميص برشلونة بكل التزام".

وأتم جريزمان "هذا هو وقتنا وهذا هو طريقنا".

وانضم جريزمان لبرشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات عقب دفع الفريق الكتالوني لقيمة فسخ تعاقده مع الأتليتي والتي بلغت 120 مليون يورو.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع برشلونة 800 مليون يورو.

✌️ Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

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