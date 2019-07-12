بالفيديو – جريزمان: القطار لا يأتي مرة واحدة.. أخيرا طرقنا تلتقي يا برشلونة

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 21:06

كتب : رامي جمال

جريزمان - برشلونة

أخيرا انتهى الجدال الدائر منذ عام كامل وسيرتدي أنطوان جريزمان قميص برشلونة بعد فترة من الشد والجذب مع أتليتكو مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعب الفرنسي يتحدث لأول مرة عقب انضمامه إلى البلوجرانا.

وقال جريزمان: "عندما كنت طفلا علمني والدي أن القطار لا يأتي مرة واحدة فقط".

أخبار متعلقة

بيان رسمي - أتليتكو يطلب من برشلونة دفع 200 مليون يورو مقابل جريزمان "120 ليست كافية" الحلم تحقق الآن.. رسميا - برشلونة يتعاقد مع جريزمان صورة – محامي جريزمان في مقر الليجا لتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو

وأضاف "الآن حان وقت خوض تحدي جديد، أخيرا طرقنا تلتقي".

وتابع اللاعب المتوج بكأس العالم "سأدافع عن قميص برشلونة بكل التزام".

وأتم جريزمان "هذا هو وقتنا وهذا هو طريقنا".

وانضم جريزمان لبرشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات عقب دفع الفريق الكتالوني لقيمة فسخ تعاقده مع الأتليتي والتي بلغت 120 مليون يورو.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع برشلونة 800 مليون يورو.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

الحلم تحقق الآن.. رسميا - برشلونة يتعاقد مع جريزمان

مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول موقف النادي من عودة عبد الشافي

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

برشلونة أتليتكو مدريد جريزمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد ساعة | مصر
حارس مرمى برشلونة ينتقل إلى تنريفي 2 ساعة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: عواد لم يقدم لنا أي عروض 2 ساعة | الدوري المصري
لم يستسلموا بعد.. تقرير: برشلونة يعرض 4 لاعبين على سان جيرمان لضم نيمار 3 ساعة | أوروبا
رينار: ما حققته مع المغرب لا يمكن مقارنته بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 90 3 ساعة | مصر 2019
بعد سيناريو مثير للغاية.. فريق "زيكو" المصري يودع بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE 3 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه 4 أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الرسمي لـ بيراميدز لضم علي جبر

قد ينال إعجابك