تنس – فيدرر يتفوق على نادال ويتأهل لملاقاة دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون
الجمعة، 12 يوليه 2019 - 20:47
كتب : محمد يسري
نجح روجر فيدرر في الفوز على رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بنتيجة 3 مجموعات لمجموعة واحدة.
وفاز فيدرر في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يفوز نادال "المصنف الثالث" بالمجموعة الثانية 6-1، ليعود المصنف الثاني ويفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة 6-3 و6-4.
وسوف يلعب فيدرر مع نوفاك دجوكوفيتش في نهائي البطولة.
وكان دجوكوفيتش "المصنف الأول" قد فاز على روبيرتو باتيستا أجوت "المصنف 23" بنتيجة 3-1.
وتقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو المقبل.
وسبق لفيدرر الفوز ببطولة ويمبلدون 8 مرات من قبل، بينما فاز دجوكوفيتش بالبطولة 4 مرات من قبل.
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