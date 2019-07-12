تنس – فيدرر يتفوق على نادال ويتأهل لملاقاة دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 20:47

كتب : محمد يسري

فيدرر

نجح روجر فيدرر في الفوز على رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بنتيجة 3 مجموعات لمجموعة واحدة.

وفاز فيدرر في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يفوز نادال "المصنف الثالث" بالمجموعة الثانية 6-1، ليعود المصنف الثاني ويفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة 6-3 و6-4.

وسوف يلعب فيدرر مع نوفاك دجوكوفيتش في نهائي البطولة.

وكان دجوكوفيتش "المصنف الأول" قد فاز على روبيرتو باتيستا أجوت "المصنف 23" بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو المقبل.

وسبق لفيدرر الفوز ببطولة ويمبلدون 8 مرات من قبل، بينما فاز دجوكوفيتش بالبطولة 4 مرات من قبل.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

نهاية عامين من التجهيز للصفقة.. جريزمان ينتظر الإعلان الرسمي من برشلونة

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

ربيعة يرفع راية التحدي للتتويج بلقب الدوري

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

عاشور: ما حدث في المنتخب غير مقنع لي.. أين رمضان وعبد الله جمعة؟

رافائيل نادال روجر فيدرر

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماني: لابد أن يحالفك الحظ في بطولة كهذه 3 ساعة | مصر 2019
رئيس المقاولون عن صفقة أحمد علي لـ بيراميدز: قرصنة 3 ساعة | مصر
هل يحقق ماني ما لم يبلغه أي لاعب إفريقي في التاريخ؟ 3 ساعة | مصر 2019
محرز يطارد إنجازا فريدا لم يحققه سوى لاعب إفريقي وحيد عبر التاريخ 3 ساعة | مصر 2019
رئيس الزمالك يوجه رسائل نارية لـ محمد إبراهيم وكهربا ويُصرح: 5 صفقات قادمة بينهم أجانب 4 ساعة | مصر
مدرب نيجيريا: سيناريو جنوب إفريقيا تكرر معنا.. وحكم الفيديو خطوة للعدالة 4 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك