تنس – فيدرر يتفوق على نادال ويتأهل لملاقاة دجوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

نجح روجر فيدرر في الفوز على رافائيل نادال في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بنتيجة 3 مجموعات لمجموعة واحدة.

وفاز فيدرر في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 قبل أن يفوز نادال "المصنف الثالث" بالمجموعة الثانية 6-1، ليعود المصنف الثاني ويفوز بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة 6-3 و6-4.

وسوف يلعب فيدرر مع نوفاك دجوكوفيتش في نهائي البطولة.

وكان دجوكوفيتش "المصنف الأول" قد فاز على روبيرتو باتيستا أجوت "المصنف 23" بنتيجة 3-1.

وتقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو المقبل.

وسبق لفيدرر الفوز ببطولة ويمبلدون 8 مرات من قبل، بينما فاز دجوكوفيتش بالبطولة 4 مرات من قبل.

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