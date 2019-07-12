الهداف الجزائرية: نهاية مشوار يوسف عطال مع المحاربين في أمم إفريقيا

تلقى المنتخب الجزائري أنباء سيئة اليوم الجمعة بتأكد إصابة يوسف عطال الظهير الأيمن للفريق بكسر في الترقوة.

يوسف عطال النادي : نيس الجزائر

وحسبما ذكرت صحيفة "الهداف" الجزائرية فإن مدة غياب عطال بعد تأكد إصابته في الترقوة ستكون بين خمسة وستة أسابيع ما يعني نهاية مشواره في أمم إفريقيا رسميا.

وأصيب عطال خلال لقاء الشوط الأول أمام كوت ديفوار أمس الخميس في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وشارك مهدي زيفان بدلا منه.

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وسوف يواجه منتخب الجزائر منافسه نيجيريا يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.

وكان جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر يمني نفسه في حديثه عقب الفوز على كوت ديفوار بأن يلحق عطال بالمباراة الأخيرة للمحاربين في البطولة خاصة حال التأهل إلى النهائي.

وقال: "لدينا نقطة سوداء حدثت في لقاء كوت ديفوار تمثلت في إصابة عطال والتي ربما سيمتد آثرها للقاء نيجيريا".

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