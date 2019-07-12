فالنسيا يضم تشيرشيف من فياريال بصفة نهائية

أتم فريق فالنسيا تعاقده النهائي مع دينيس تشيرشيف بعد شراء عقده بصفة نهائية من فياريال.

دينيس تشيريشيف النادي : فالنسيا فالنسيا

وأعلن فالنسيا عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الجناح الروسي بعقد يمتد لـ 2022 مع شرط جزائي بمبلغ 80 مليون يورو.

ولعب تشيرشيف الموسم الماضي معارا مع الخفافيش معارا من الغواصات الصفراء.

وشارك تشيرشيف في 41 مباراة مع فالنسيا في كل المسابقات في الموسم الماضي وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

ويعد تشيرشيف من خريجي أكاديمية ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى فياريال عام 2016.

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