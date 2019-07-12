بهدف لحفني.. الزمالك يفوز على أمونيا في أخر وديات معسكر قبرص

فاز الزمالك على نظيره نادي أمونيا القبرصي بهدف دون رد في رابع تجارب الفريق الودية خلال معسكر الفريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وسجل أيمن حفني هدف انتصار الزمالك في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

هدف حفني جاء عقب نزوله إلى أرض الملعب مباشرة، إذ راوغ أكثر من لاعب من الفريق القبرصي وسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

وشهد المباراة تألق أكثر من لاعب، حيث ظهر حازم إمام وأحمد مدبولي وبهاء مجدي وإبراهيم حسن وعمر السعيد بشكل مميز وهددوا مرمى الفريق القبرصي.

وشارك مصطفى فتحي في المباراة بدلا من محمد حسن ليعوض جناح الفريق للمشاركة في المباريات بفترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وتعد مباراة أمونيا هي أخر مباريات الزمالك الودية في معسكر قبرص، حيث تعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت.

وخاض الزمالك 4 مباريات في معسكره الإعدادي، حيث خسر الأولى ضد إيل ليماسوس بنتيجة 4-3، وتعادل ضد أنورثوسيس فاماجوستا بنتيجة 3-3 وانتصر على دوكسا بهدف دون رد.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري المصري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 من 31 مباراة، بينما يتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

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