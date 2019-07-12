بهدف لحفني.. الزمالك يفوز على أمونيا في أخر وديات معسكر قبرص

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 18:57

كتب : محرر في الجول

أيمن حفني مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

فاز الزمالك على نظيره نادي أمونيا القبرصي بهدف دون رد في رابع تجارب الفريق الودية خلال معسكر الفريق استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

وسجل أيمن حفني هدف انتصار الزمالك في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

هدف حفني جاء عقب نزوله إلى أرض الملعب مباشرة، إذ راوغ أكثر من لاعب من الفريق القبرصي وسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

أخبار متعلقة

في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول موقف النادي من عودة عبد الشافي كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط كرة يد - الزمالك ممثل إفريقيا.. مشاركة 10 أندية ببطولة العالم في السعودية لأول مرة

وشهد المباراة تألق أكثر من لاعب، حيث ظهر حازم إمام وأحمد مدبولي وبهاء مجدي وإبراهيم حسن وعمر السعيد بشكل مميز وهددوا مرمى الفريق القبرصي.

وشارك مصطفى فتحي في المباراة بدلا من محمد حسن ليعوض جناح الفريق للمشاركة في المباريات بفترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وتعد مباراة أمونيا هي أخر مباريات الزمالك الودية في معسكر قبرص، حيث تعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت.

وخاض الزمالك 4 مباريات في معسكره الإعدادي، حيث خسر الأولى ضد إيل ليماسوس بنتيجة 4-3، وتعادل ضد أنورثوسيس فاماجوستا بنتيجة 3-3 وانتصر على دوكسا بهدف دون رد.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري المصري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 من 31 مباراة، بينما يتصدر الأهلي الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

نهاية عامين من التجهيز للصفقة.. جريزمان ينتظر الإعلان الرسمي من برشلونة

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

ربيعة يرفع راية التحدي للتتويج بلقب الدوري

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

عاشور: ما حدث في المنتخب غير مقنع لي.. أين رمضان وعبد الله جمعة؟

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

لم يستسلموا بعد.. تقرير: برشلونة يعرض 4 لاعبين على سان جيرمان لضم نيمار 3 دقيقة | أوروبا
رينار: ما حققته مع المغرب لا يمكن مقارنته بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 90 8 دقيقة | مصر 2019
بعد سيناريو مثير للغاية.. فريق "زيكو" المصري يودع بطولة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE 35 دقيقة | رياضات أخرى
خالد جلال: لا أهتم بالانتقادات.. وأناقش التدعيمات مع الإدارة بعد نهاية الدوري 35 دقيقة | مصر
تراجع مفاجئ.. تقرير: يوفنتوس لم يعد يريد بوجبا 51 دقيقة | أوروبا
الرياضية السعودية: الهلال يتلقى عرضا "قويا" من الزمالك لضم بنشرقي.. الصفقة تقترب 59 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك