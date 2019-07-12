أسطول جماهيري جزائري وتونسي في الطريق إلى مصر

من المنتظر أن يصل إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة أسطول جماهيري من الجزائر وتونس لدعم المحاربين ونسور قرطاج في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه أن يوسف الشاهد رئيس الوزراء اتصل برئيس الأول وديع الجريء لإعلامه بتخصيص 3 طائرات تسافر إلى مصر لدعم المنتخب ضد السنغال.

في الوقت ذاته اتصل رئيس الاتحاد التونسي باللجنة المنظمة لأمم إفريقيا للتنسيق في عملية الحصول على بطاقة المشجع والتذاكر لدخول الملعب دون أي مشكلات بالإضافة لتنسيقه مع السفارة المصرية في تونس للحصول على التأشيرات بسهولة.

أما من ناحية منتخب الجزائر فقد أعلن الاتحاد الجزائري عن مواصلة دعمه للجماهير بإرسال العديد من الطائرات إلى مصر خلال الأيام المقبلة لحضور مواجهة الخُضر أمام نيجيريا.

كما تم التنسيق مع اللجنة المنظمة من أجل إعفاء الجماهير الجزائرية من الحصول على بطاقة المشجع والدخول للملعب بالتذكرة وجواز السفر.

ويلتقي منتخب تونس مع السنغال يوم الأحد المقبل في ملعب الدفاع الجوي، فيما يواجه المنتخب الجزائري منافسه نيجيريا في اليوم ذاته ولكن في استاد القاهرة.

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