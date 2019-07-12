ديلي ميل: بوفون رفض يونايتد وسيتي قبل العودة لـ يوفنتوس

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رفض الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون الانتقال إلى صفوف فريقي مانشستر يونايتد وسيتي مفضلا العودة إلى صفوف يوفنتوس.

جيجي رحل عن باريس سان جيرمان بعد موسم وحيد ليقرر العودة من جديد إلى بيته في مدينة تورينو.

وأوضحت ديلي ميل أن بوفون رفض عرض للانضمام إلى سيتي بعدما قدم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي العرض بنفسه، كما رفض عرضا آخر من الجار يونايتد.

وأشار التقرير إلى أنه حال موافقة بوفون على اللعب في الدوري الإنجليزي فإنه كان سيحصل على ضعف راتبه الذي سيتقاضاه حاليا مع السيدة العجوز.

بوفون كان مرحبا بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي، خاصة مانشستر سيتي، لكن وجود فرصة للعودة إلى يوفنتوس من جديد جعلته يرفض المجازفة بعد قرار اللعب لباريس الموسم الماضي.

جوارديولا كان يخاطف ود الحارس المخضرم، لكن مكالمة من أندريا أنييلي رئيس البيانكونيري غيرت من كل شيء، وفقا للتقرير الذي أشار إلى أن تعاقد بوفون مع يوفنتوس ينص على مشاركته في 10 مباريات على الأقل كي يتخطى رقم باولو مالديني كأكثر لاعب مشاركة في الدوري الإيطالي.

لم يعجب بوفون دور الرجل الثاني في باريس سان جيرمان الذي لعب له في الموسم المنصرم، وصرح أنه يفكر في عدة عروض تلقاها ولربما يبتعد حينا عن كرة القدم.

لكن مع نداء يوفنتوس، لم يتردد الحارس المخضرم البالغ عمره 41 عاما في الهرولة نحو تورينو.

وقف ليوقع لعشاقه الذين انتظروه قبل إجراء الكشف الطبي مستبشرين بعودته قبل موسم جديد يأمل فيه يوفنتوس نتيجة مختلفة في بطولة غائبة عنه منذ سنوات: دوري أبطال أوروبا.

في 2001 بدأت قصة أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ مع النادي الإيطالي العريق، يوفنتوس جعل "جيجي" أغلى حارس في التاريخ بانتدابه من بارما مقابل 52 مليون يورو.

والباقي تاريخ.

19 لقبا منها 9 في الدوري الإيطالي.

وكان بوفون أحد المخلصين لفريق السيدة العجوز حين شارك في دوري الدرجة الثانية بموسم 2006-2007، رغم أنه حينها كان بطلا لكأس العالم مع الأتزوري.

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