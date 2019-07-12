تقرير: توتنام قد يخطف مدافع سانت إيتيان من أرسنال.. قدم 30 مليون يورو

قد ينجح توتنام في خطف ويليام صليبا مدافع نادي سانت إيتيان الفرنسي خلال السوق الصيفية الجارية من أرسنال الذي أبدى اهتمامه بخدمات اللاعب.

وقالت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية إن توتنام قدم عرضا للتعاقد مع المدافع الشاب بلغ 30 مليون يورو إضافة للحوافز.

وأشارت الإذاعة أن المبلغ سابق ذكره يتناسب مع المبلغ الذي حدده النادي الفرنسي لبيع لاعبه صاحب الـ18 عاما.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الديوك في ظل تقارير تحدثت عن أن مفاوضات أرسنال لضم اللاعب في مراحلها النهائية.

لكن دخول توتنام على الخط قد يحول مسار الصفقة تماما للجانب الآخر في شمال لندن.

وتم تصعيد صليبا للفريق الأول بنادي سانت إيتيان في صيف 2018، وهو أحد أبرز مواهب الفريق والدوري الفرنسي الشابة.

صاحب الـ18 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 19 مباراة بكل المسابقات مع سانت إيتيان، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ولعب صليبا لجميع منتخبات فرنسا للشباب من فئة تحت 16 عاما حتى خاض مباراة في شهر مارس الماضي مع فريق تحت 20 عاما.

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