تيليجراف الهولندية: كل شيء تم.. دي ليخت إلى يوفنتوس

على ما يبدو فأننا سنكون على موعد مع صفقة مدوية جديدة لـ يوفنتوس. هنا نتحدث عن القائد ماتيس دي ليخت.

صحيفة تيليجراف الهولندية الموثوقة كشف في تقرير حصري لها إتمام الاتفاق بين يوفنتوس وأياكس بخصوص دي ليخت.

يوفنتوس الإيطالي سيدفع 70 مليون يورو إلى أياكس، مقابل الظفر بخدمات مدافعه ماتيس دي ليخت، وفقا للصحيفة الهولندية.

دي ليخت اتفق بالفعل في وقت سابق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، ليتحول النادي الإيطالي للمفاوضات مع نادي أياكس وهدفه الوصول لاتفاق نهائي بضم صاحب الـ 19 عاما، وهو ما حدث بالفعل.

ولم يتواجد ماتيس دي ليخت في تدريبات فريقه أياكس في النمسا اليوم الجمعة، في انتظار إعطائه الضوء الأخضر للسفر إلى تورينو وإجراء الفحص الطبي مع يوفنتوس وتوقيع عقود انضمامه للفريق الإيطالي.

ومن جانبها، أشارت شبكة سكاي إيطاليا إلى "من المنتظر أن يعلن يوفنتوس بشكل رسمي عن ضم دي ليخت في الأيام القليلة المقبلة".

راتب دي ليخت الذي سيتمم عامه الـ 20 في شهر أغسطس المقبل، سيقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وحتى عام 2024، وفقا لـ سكاي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

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