كلوب يكشف خطة ليفربول في سوق الانتقالات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن خطة فريقه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

الريدز أعلنوا عن صفقة وحيدة حتى الآن وهي التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرج، وكلوب قلل التوقعات بشأن صفقات فريقه.

وبسؤاله إن كان ليفربول سينشط خلال الميركاتو الجاري أجاب "لقد تعاقدنا بالفعل. أوكسلاد تشامبرلين وريان بريوستر لم يلعبا معنا الموسم الماضي، كل اللاعبون الصغار هم جدد بالنسبة لنا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها شبكة سكاي سبورتس "الميركاتو مازال مفتوحا، لا أعرف حتى متى، ولكن سنرى ما قد يحدث".

واستدرك "لكني لا أعتقد أنه سيكون سوق انتقالات كبير".

وكان ليفربول قد أعلن تجديد تعاقد مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي لفترة طويلة الأمد قبل أيام.

ورحل عن الفريق دانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو وداني إنجز.

ويسعى الريدز تحت قيادة كلوب لمواصلة المشوار القوي الذي تحقق الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة مع مانشستر سيتي.

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