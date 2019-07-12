بيان رسمي – ريال مدريد: زيدان يغادر معسكر الفريق لأسباب شخصية

غادر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مقر إقامة معسكر فريقه لأسباب شخصية.

ريال مدريد يستأنف تحضيراته للموسم الجديد في كندا، وتحديدا مدينة مونتريال.

وأصدر ريال مدريد بيانا مقتضبا اليوم الجمعة أشار من خلاله إلى "زين الدين زيدان غادر معسكر الفريق في مونتريال لأسباب شخصية".

"حتى يعود للعمل من جديد، سيقود ديفيد بيتوني – مدرب المساعد – تدريبات الفريق".

وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فأن زيدان غادر المعسكر ليعود إلى إسبانيا بسبب ظروف شخصية.

صحيفة AS تحدثت مع مصادر مسؤولة داخل ريال مدريد، لتشير إلى "زيدان لن يستمر طويلا في إسبانيا وسيعود في أقرب وقت إلى معسكر الفريق".

زيدان سيكون حاضرا بشكل طبيعي في لقاء ريال مدريد الودي أمام بايرن ميونيخ في الـ 20 من الشهر الحالي، وفقا لـAS.

في الـ 11 من شهر مارس الماضي أعلن ريال مدريد عودة زيدان من جديد لقيادة الفريق.

ريال مدريد أعلن رسميا عن إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وإعادة الفرنسي زيدان بعد أقل من 10 أشهر على رحيله.

عقد زيدان مع ريال مدريد سيمتد حتى 2022.

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