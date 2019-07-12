سكاي إيطاليا: روما في مفاوضات مع توتنام لضم ألديرفيريلد

دخل نادي روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع توتنام للتعاقد مع المدافع البلجيكي توبي ألديرفيريلد، بحسب شبكة سكاي إيطاليا.

وذكرت الشبكة في نسختها الإيطالية أن دانييل ليفي رئيس توتنام سيعقد جلسة مع فرانكو بالديني أحد إداريي روما والساعد الأيمن للرئيس جيمس بالوتيا، ومدير توتنام الرياضي السابق.

الشبكة أوضحت أن الطرفين سيجتمعان يوم الجمعة في جلسة يأمل بالديني فيها بإقناع ليفي بتخفيض السعر الذي حدده والذي يبلغ 25 مليون إسترليني.

السعر سابق الذكر يأتي وفقا لبند في تعاقد المدافع البلجيكي ينص على رحيله بهذا المبلغ حال تم الانتقال قبل أسبوعين من نهاية سوق الانتقالات الصيفية في 8 أغسطس.

المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لمسؤولي الجيالوروسي إذ أشارت سكاي إيطاليا إلى أن جلسة جمعت ممثلي ألديرفيريلد مع مسؤولي روما يوم الخميس وفيها حدد الطرف الأول مطالب مالية كبيرة للاعب.

ويتبقى موسم وحيد في عقد توبي مع الديوك اللندنية ما يعني أحقيته بالتوقيع لنادي آخر في يناير المقبل.

الشبكة أضافت أن زملاء ألديرفيرليد في توتنام يؤمنون بانضمام اللاعب لهم في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا والتي تبدأ 21 يوليو بمواجهة يوفنتوس.

ويسعى روما لتدعيم خطه الخلفي بعد رحيل كوستاس مانولاس صوب نابولي وعودة إيفان ماركانو إلى بورتو.

ألديرفيرليد ليس الاسم الوحيد في قائمة ذئاب العاصمة. جيانلوكا مانشيني مدافع أتالانتا في الصورة بشكل كبير وقد يصل سعر الصفقة إلى 22 مليون يورو.

وكان المدافع البلجيكي صاحب الـ30 عاما عنصرا أساسيا في كتيبة المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وشارك مدافع أياكس الأسبق مع فريقه اللندني في 50 مباراة الموسم الماضي من أصل 159 مباراة لعبها إجمالا مع الفريق في جميع المسابقات منذ انضمامه صيف 2015 قادما من أتليتكو مدريد.

وبدأ ألديرفيريليد مسيرته الكروية رفقة ناشئي أياكس قبل أن ينتقل إلى الروخيبلانكوس في صيف 2013، وبعد موسم وحيد خرج معارا إلى ساوثامبتون ليلفت أنظار توتنام الذي قرر التعاقد معه في الموسم التالي.

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