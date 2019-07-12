محمد عواد لإدارة الإسماعيلي: وافقوا على رحيلي حرصا على صورة النادي

وجه محمد عواد حارس نادي الإسماعيلي، رسالة لإدارة ناديه، يطالبهم فيها بالموافقة على رحيله.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حرصاً مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع بصورة رائعة، أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة".

وأضاف "كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

حارس الإسماعيلي أكمل "أبلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة أن أجلب عرضا".

وواصل "كان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض، ولم يقم أحدا بالرد عليه".

عواد أتبع "وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع الإسماعيلي، فحاولت التواصل مع المهندس إبراهيم –رئيس النادي-".

وأتم "الآن يوجد عرض جديد. وانقطاعي عن التدريب لأن الموسم الماضي لم ينته، وطلبت أكتر من مرة الحصول على إجازة وكان في نوع من التعنت معي، وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ أشهر وعدم التعامل معي باحترافية".

حرصاً مني علي خروج صورة النادي امام الجميع ان تكون رائعة ... اتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير واتمنى عودة الفريق لمكانته الطيبعية — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019

بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة "هات عرض " وكان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار و ابلغت النادي بهذا العرض ولم يقم احد بالرد عليه وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة اخري مع النادى الاسماعيلى ، حاولت التواصل مع المهندس ابراهيم — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019

فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينتهي وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019

كان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في آخر مباراة لهم ببطولة الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا.

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك - رتب الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر

نهاية عامين من التجهيز للصفقة.. جريزمان ينتظر الإعلان الرسمي من برشلونة

فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

ربيعة يرفع راية التحدي للتتويج بلقب الدوري

كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

عاشور: ما حدث في المنتخب غير مقنع لي.. أين رمضان وعبد الله جمعة؟