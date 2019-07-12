محمد عواد لإدارة الإسماعيلي: وافقوا على رحيلي حرصا على صورة النادي

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 14:35

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

وجه محمد عواد حارس نادي الإسماعيلي، رسالة لإدارة ناديه، يطالبهم فيها بالموافقة على رحيله.

وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حرصاً مني علي خروج صورة النادي أمام الجميع بصورة رائعة، أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة علي العرض والسماح لى بخوض تجربة جديدة".

وأضاف "كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

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حارس الإسماعيلي أكمل "أبلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة وكان رد مدير الكرة أن أجلب عرضا".

وواصل "كان يوجد عرض من قبل بقيمة ٣ونص مليون دولار وأبلغت النادي بهذا العرض، ولم يقم أحدا بالرد عليه".

عواد أتبع "وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع الإسماعيلي، فحاولت التواصل مع المهندس إبراهيم –رئيس النادي-".

وأتم "الآن يوجد عرض جديد. وانقطاعي عن التدريب لأن الموسم الماضي لم ينته، وطلبت أكتر من مرة الحصول على إجازة وكان في نوع من التعنت معي، وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ أشهر وعدم التعامل معي باحترافية".

كان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في آخر مباراة لهم ببطولة الدوري بعد نهاية أمم إفريقيا.

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