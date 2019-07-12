لن نشاهد رقصة الإنسان الآلي مجددا.. كراوتش يعلن اعتزاله

أعلن بيتر كراوتش مهاجم المنتخب الإنجليزي وليفربول وتوتنام السابق اعتزاله كرة القدم في عمر 38 عاما.

اللاعب صاحب القامة الطويلة التي بلغت مترين و66 سنتيمترا علق حذاءيه بعد مسيرة طويلة امتدت لما يقرب من 20 عاما ارتدى خلالها قمصان 11 فريقا.

كراوتش صاحب الـ42 مباراة دولية رفقة الأسود الثلاثة كتب عبر مقاله في صحيفة "ديلي ميل": "كان لدي 23 عاما للاستعداد لتلك اللحظة، ولكن الآن أنا هنا مدركا أنه لا يمكنك الاستعداد أبدا لمثل هذه الأشياء".

وأضاف "حان الوقت كي أقول على نفسي لاعب سابق. لقد كانت رحلة رائعة منذ أن كنت في عمر 16 عاما، طموحي كان اللعب حتى سن الـ40، لذا من المخيف قول تلك الكلمة: الاعتزال".

وتابع اللاعب الذي اشتهر باحتفال "رقصة الإنسان الآلي" "أشعر بالاستغراب لأنني لا استعد لموسم جديد ولكن الظروف خلال الموسمين الماضيين جعلتني أدرك أنه الوقت المناسب للاعتزال".

وأشار "التحول من لاعب اعتاد المشاركة الأساسية لآخر يكتفي بـ10 أو 15 دقيقة من اللعب كان شيئا لم استطع تقبله، في يناير المقبل سأصبح 39 عاما ولكنني مازلت قادرا على اللعب ولكني لا أرغب في التحول إلى ذلك اللاعب".

كراوتش بدأ مسيرته رفقة توتنام في عام 98 قبل أن ينتقل إلى ليفربول في 2005 ويستمر مع الفريق لـ3 سنوات ثم عاد إلى الديوك اللندنية مجددا لمدة موسمين، لينتقل بعدها إلى ستوك سيتي الذي قضى معه 8 سنوات متواصلة منذ 2011.

وفي يناير الماضي انتقل كراوتش إلى صفوف بيرنلي ولكنه لم ينل سوى دقائق قليلة للمشاركة.

في 2010 أعلن كراوتش اعتزاله اللعب دوليا مع إنجلترا بعد 5 سنوات سجل خلالها 22 هدفا في 42 مباراة.

وتوج صاحب الـ38 عاما مع ليفربول بالدرع الخيرية في 2007، وقبلها بعام نال كأس الاتحاد رفقة نفس الفريق.

رقصة الإنسان الآلي الشهيرة لن نشاهدها مجددا في الملاعب الإنجليزية

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