المهمة الثانية.. جيلاردينو مديرا فنيا في الدرجة الثالثة الإيطالية

الخميس، 11 يوليه 2019 - 17:09

كتب : إسلام أحمد

ذراع جيلاردينو يتسبب في إيقافه

أصبح ألبرتو جيلاردينو مديرا فنيا لفريق برو فيرتشيلي القابع في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

ألبيرتو جيلاردينو

النادي : بيسكارا

وتعد تلك الفرصة التدريبية الثانية لمهاجم منتخب إيطاليا وميلان وفيورنتينا وبارما السابق.

وتولي جيلاردينو مهمة تدريب فريق ريزاتو خلال 10 مباريات فقط بعدما مساعدا للمدير الفني لوكا بيرنا.

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ونجح الإيطالي البالغ 37 عاما في قيادة الفريق للفوز خلال 6 مباريات، لكنه خسر المباراة الأولى له في المرحلة النهائية للوصول لدوري الدرجة الثالثة.

ويعد نادي برو فيرتشيلي أحد أبرز الأندية الإيطالية تاريخيا ويمتلك 7 ألقاب للدوري الإيطالي جاءت في مطلع القرن الماضي.

وساهم جيلاردينو حقق لقب كأس العالم 2006 مع الأزوري وخاض 643 مباراة خلال مسيرته سجل 232 هدفا.

كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص ميلان عام 2007، وانتهت مسيرته بقميص سيبزيا في 2018 ليعلق حذاءه من بعدها ويتجه لعالم التدريب.

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