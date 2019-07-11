صفقة ليفربول الجديدة لن يشارك في ودية الخميس ضد ترانمير روفرز

الخميس، 11 يوليه 2019 - 15:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام - أوريجي

أفاد نادي ليفربول أن لاعبه الهولندي الجديد سيب فان دين بيرج لن يشارك في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد لأسباب إدارية.

ويبدأ ليفربول استعداده للموسم المقبل بمباراة ودية يوم الخميس ضد نادي ترانمير روفرز.

وذكر النادي عبر موقعه أن صاحب الـ17 عاما ما زال ينتظر الرخصة الدولية، لذا، فهو بالتأكيد لن يتواجد في مباراة الليلة.

أخبار متعلقة

حوار - أوريجي يتحدث عن حاجة صلاح وماني وفيرمينو للراحة.. وهدفه في الموسم الجديد أرسنال يطير إلى الولايات المتحدة بدون النني وأيوبي تقرير: النني قد يدخل صفقة تبادلية لانتقال زاها إلى أرسنال تقرير: ريال مدريد لم يعد يريد نيمار

فان دين بيرج كان قد انضم إلى صفوف الريدز في أوائل هذا الشهر قادمًا من بي إي سي زفولة.

ويعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج قبل التحدي وشدد على سعيه للتواجد مع الفريق الأول في أقرب فرصة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه قبل أيام: "فان دين بيرج يملك موهبة كبيرة، ولكنه ما زال صغيرًا، ونحن لدينا بالفعل فريق جيد".

وأضاف المدرب الألماني "لقد قبل سيب التحدي، وأراد حقًا أن يكون جزءا من هذا الفريق وأنا سعيد حقًا من أجله".

وأتم "نحن نبرم الصفقات من أجل الحاضر والمستقبل، دائمًا الكرة في ملعب الأولاد، فالأمر يتعلق بما سيقدموه، أما الانطباع الأول هنا فكان جيدًا حقًا، وأنا سعيد لوجوده معنا".

طالع أيضا

جنوب إفريقيا تودع كأس الأمم

أمير مرتضى: قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع

السنغال تطيح ببنين من كأس إفريقيا

فيفا يعود إلى نظام سابق في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

ليفربول سيب فان دين بيرج

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي 18 دقيقة | مصر
المدير الرياضي لـ ليون: من الصعب إقناع نبيل فقير بعدم الرحيل 46 دقيقة | أوروبا
التشكيل - ساسي يقود تونس أمام مدغشقر ساعة | مصر 2019
سحب قرعة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE في البرازيل بحضور مصري ساعة | أمريكا
المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم ساعة | مصر
بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك