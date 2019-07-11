كرة يد - الزمالك ممثل إفريقيا.. مشاركة 10 أندية ببطولة العالم في السعودية لأول مرة

الخميس، 11 يوليه 2019 - 14:51

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مشاركة 10 أندية في النسخة 13 من بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتستضيف السعودية البطولة في الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبل بمشاركة 10 فرق لأول مرة بدلا من 8.

ويمثل نادي الزمالك إفريقيا، كونه بطل السوبر الإفريقي الذي فاز به على حساب الأهلي 38-35 في الوقت الإضافي.

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ويشارك من أوروبا 3 أندية وهم برشلونة حامل اللقب وفاردار المقدوني بطل دوري أبطال أوروبا وكييل الألماني ببطاقة الدعوة.

كما يشارك الدحيل القطري حامل لقب دوري أبطال آسيا والوحدة السعودي مستضيف البطولة ومضر السعودي ببطاقة الدعوة.

يأتي ذلك بالإضافة لمشاركة جامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا ونيويورك سيتي بطل أمريكا الشمالية وتاوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب إذ يلعب دور تمهيدي بين سيدني الأسترالي وكييل الألماني، ومضر السعودي ونيويورك سيتي الأمريكي قبل انطلاق ربع النهائي.

ويواجه الزمالك يوم 28 أغسطس الفائز من مواجهة كييل الألماني وسيدني الأسترالي.

ويعتبر المركز الثالث أفضل ما حققه الزمالك في البطولة وكان ذلك عام 2010.

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