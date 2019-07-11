تقرير تركي: 3 عروض رسمية تصل لـ تريزيجيه "أستون فيلا الأعلى سعرا"

بدأت المفاوضات الرسمية بين نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يرغب في ضم محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخبنا الوطني وناديه قاسم باشا، حسب تقارير تركية.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا

تقارير كثيرة ربطت تريزيجيه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف، فهناك 3 فرق أبدت رغبتها في ضمه حسب التقارير الإعلامية مؤخرا، وهي إيفرتون وواتفورد وأستون فيلا.

وذكرت قناة هابر جلوبال التركية صباح الخميس أن أستون فيلا قدم عرضًا رسميًا إلى قاسم باشا من أجل تريزيجيه بمبلغ 11 مليون يورو لتبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين.

وأفاد ياجيز سابونكوجلو الصحفي بالقناة أن هناك عرضان رسميان آخران وصلا النادي غير عرض أستون فيلا، لكن أعلى عرض رسمي هو عرض الفيلانز.

وأوضحت القناة أن لاعب الأهلي السابق طلب رسميا من ناديه السماح له بالرحيل هذا الصيف.

ووفقا لتقرير جريدة ذا صن الأسبوع الماضي فإن أداء تريزيجيه في بطولة أمم إفريقيا مع منتخبنا الوطني قد أبهر كشافين النادي الإنجليزي العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه سجل الهدف الوحيد في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل أن يصنع هدفا في مباراة الكونغو الديمقراطية، ويختتم مرحلة المجموعات بالمشاركة في الفوز على أوغندا، لكنه أهدر فرصتين مؤكدتين في لقاء جنوب إفريقيا الذي شهد توديع الفراعنة للبطولة.

وترغب إدارة أستون فيلا في دعم خط الهجوم بجناح قادر على اللعب الإبداع لذا استهدفوا ضم تريزيجيه حسبما جاء في التقرير.

انتقال تريزيجيه لأستون فيلا يجعله ينضم لزميله في المنتخب أحمد المحمدي الذي يلعب في أستون فيلا منذ عام 2017.

العروض الإنجليزية لتريزيجيه لم تكن من أستون فيلا فقط. نادي واتفورد قدم هو الأخر عرضا لضم لتقارير تركية. (طالع التفاصيل)

ويلعب تريزيجيه في قاسم باشا منذ عام 2018.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائع، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

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