بيان شركة تذكرتي: تسهيلات لجمهور الجزائر وحده.. جواز السفر يكفي لحضور المباراة مع التذكرة

أصدرت شركة تذكرتي بيانا رسميا للترحيب بالجمهور الجزائري قبل مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي، وقررت استثناءات وتسهيلات من أجل حضور المباراة.

ووصل صباح اليوم الخميس ما يقرب من 1500 مشجعا جزائريا تم نقلهم عبر 6 طائرات لدعم الثعالب في بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر.

واستثنت شركة تذكرتي الجمهور الجزائري من الحضور ببطاقة المشجع "Fan ID" لدخول الاستاد والاكتفاء بجواز السفر مع تذكرة المباراة.

وجاء بيان تذكرتي كالآتي: "نرحب أشد الترحيب بجميع الأشقاء الجزائريين القادمين إلى بلدهم الثاني مصر، لتشجيع المنتخب العربي الجزائري في بطولة الأمم الإفريقية والذي نتمنى له جميعا مزيدا من الانتصارات والفوز بالأميرة السمراء".

وأضاف "تتمنى شركة تذكرتي إقامة سعيدة لجميع الأشقاء الجزائريين والضيوف الأجانب فإنها تلفت النظر إلى مجموعة القواعد المنظمة للبطولة".

وأوضح البيان "أولا تنص القواعد على ضرورة استخراج كل مشجع لبطاقة المشجع Fan ID وعليه حملها بصورة ظاهرة طوال تواجده في أيام البطولة سواء في القاهرة أو أي مدينة أخرى".

"ثانيا يوجد منفذ لشركة تذكرتي في مطار القاهرة إذ يمكن للأشقاء الجزائريين بسهولة استخراج بطاقة المشجع والحصول على تذاكر المباريات".

"ثالثا وتسهيلا على الأخوة الجزائريين (وحدهم) يمكنهم لضيق الوقت ولخروج عدد من المشجعين من نطاق المطار حضور المباريات بجواز السفر وتذكرة المباراة".

وأتم البيان "وأخيرا تتمنى شركة تذكرتي وشركات الأمن التابعة لها للمنتخب الجزائري مجددا تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولة وتعد أيضا باستمرار التنظيم المبهر لمباريات البطولة مع حسم كامل في مواجهة أي خروج عن الروح الرياضية".

ويلعب منتخب الجزائر في السادسة من مساء اليوم الخميس أمام كوت ديفوار في مواجهة صعبة بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا على استاد السويس.























































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