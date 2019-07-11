بيلد: بايرن ميونيخ يريد تدعيم صفوفه بضم زياش

الخميس، 11 يوليه 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

حكيم زياش

يسعى فريق بايرن ميونيخ الألماني لتعزيز صفوفه الهجومية بضم المغربي حكيم زياش رغم مستواه في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وودع منتخب المغرب ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بخسارة مفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، بعدما أضاع زياش ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن رغبة نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام.

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وأضاف التقرير أن زياش قد لفت الأنظار إليه بتألقه مع أياكس وهو ما دفع بايرن ميونيخ لمراقبته.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن نادي إشبيلية هو الآخر يسعى للتعاقد مع اللاعب قبل صراع الأندية الكبرى.

وسجل زياش 21 هدفا هذا الموسم مع أياكس وصنع 24 آخرين في 49 مباراة لعبها بقميص الفريق الهولندي.

وحقق زياش مع أياكس الثنائية المحلية بحصد الدوري والكأس وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

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