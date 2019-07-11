ناكامورا ينضم إلى يوكوهاما ويجاور أكبر هداف في تاريخ كرة القدم

انضم الياباني شونسوكي ناكامورا إلى صفوف يوكوهاما في الدرجة الثانية ليجاور المخضرم كازويوشي ميورا.

ناكامورا البالغ 41 عاما رفع المعدل العمري إلى 28.5 للفريق بأكمله بجانب تواجد ميورا البالغ 52 عاما بعدما انضمامه في صفقة انتقال حر.

لاعب سيلتك الأسكتلندي السابق بدأ مسيرته عام 1997، وساهم سابقا في حصد لقب الدوري الأسكتلندي 3 مرات متتالية خلال 4 مواسم له مع الفريق.

ويعد ناكامورا من أفضل اللاعبين الآسيويين تنفيذا للركلات الثابتة، كما حصد جائزة أفضل لاعب في أسكتلندا عام 2007.

ولعب بعدها لإسبانيول الإسباني ثم انضم ليوكوهاما مارينوس لمدة 6 مواسم، ثم جويبلو إيواتا لموسمين.

وأبدى نادي يوكوهاما ثقته في ناكامورا على قيادة الفريق للعودة للدوري الياباني إذ يحتل المركز الـ12 بفارق 8 نقاط عن مقاعد الصعود بعد مرور نصف الموسم.

فريق يوكوهاما يلعب له ميورا الذي يعد أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هدفا ليكسر رقم ستانلي ماتيوس عام 2017.

ميورا خاض مباراتين الموسم الجاري فقط بعدما بدأ مسيرته الكروية عام 1989 بعمر الـ 19 عاما.

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