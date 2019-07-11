رسميا - روما يضم حارس بيتيس

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع باو لوبيز حارس فريق ريال بيتيس الإسباني.

ووقع الحارس البالغ من العمر 24 عامًا على عقد يمتد لـ 5 سنوات مع الجيالوروسي، وبلغت قيمة صفقة انتقاله من ناديه الإسباني 23.5 مليون يورو، حسبما ذكر النادي الإيطالي عبر موقعه.

عقب توقيعه العقد، قال لوبيز في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "عندما يأتي نادٍ مثل روما للاستفادة من خدماتك، فلا يمكنك أن ترفض. هذه خطوة كبيرة ومهمة للغاية في مسيرتي، وأنا سعيد جدًا بثقة النادي فيّ. أنا على أتم الاستعداد لخوض هذا التحدي الجديد".

بدأ لوبيز مسيرته الإحترافية في أكاديمية نادي إسبانيول وشارك في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول بالنادي في موسم 2014-2015، ثم مضى ليلعب 78 مباراة على مدار 3 مواسم – فترتين – مع النادي الكتالوني. وبعد إعارة قصيرة لتوتنام الإنجليزي، انضم لوبيز إلى ريال بيتيس الصيف الماضي، وخاض 35 مباراة بقميص الفريق الأندلسي.

من جانبه، علق جيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لروما، على الصفقة قائلًا: "نحن سعداء كثيرًا بضم حارس كلوبيز إلى الفريق، فبرغم صغر سنه، إلا أنه استطاع أن يلعب أكثر من 100 مباراة في دوري قوي كالدوري الإسباني. أنا واثق من نجاحه معنا ومتأكد أن أداءه سيتطور بشكل أكبر تحت قيادة باولو فونسيكا والجهاز الفني المعاون له".

يُذكر أن لوبيز – الذي سيرتدي القميص رقم 13 مع ذئاب العاصمة – كان قد مثل المنتخب الإسباني الأول للمرة الأولى في مباراته ضد منتخب البوسنة والهرسك في نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن حرس عرين منتخب لا روخا تحت 21 عامًا في عديد من المناسبات.

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