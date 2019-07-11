مؤمن زكريا: لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي "والدليل انتقالي من الزمالك للأهلي"

قال مؤمن زكريا لاعب الأهلي إنه لا يميل كثيرا للتأثر بردود أفعال الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤمن زكريا النادي : أحد الأهلي

وصرح مؤمن عبر قناة ناديه "لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان أدائي مميزا أو متواضعا، مثلا انتقالي من الزمالك للأهلي لم أفكر في خطوة الانتقال بل التواجد في الملعب رغم الهالة الإعلامية والاهتمام الجماهيري".

وأضاف "بل كان هدفي الأساسي التواجد في الملعب ولم أهتم بأي آراء سلبية أو إيجابية، لا أميل للحديث كثيرا مع الزملاء الصحفيين، بل أركز مع نفسي وأعتبر ذلك ميزة بي".

وأشار مؤمن زكريا في سياق آخر "استفدنا جدا من معسكر الفريق في إسبانيا، فهو مهم والاستعداد قوي والتزام وإصرار اللاعبين استعدادا لبطولة مهمة".

واستطرد "لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية، لقد مر الفريق بمواقف كثيرة، فالمعسكر مهم جدا، لا نهدف لحصد 4 نقاط من مباراتي المقاولون والزمالك بل الفوز في اللقاءين، لماذا أستهدف 4 نقاط وبإمكاني حصد 6 نقاط؟".

وبشأن إصابته، رد لاعب الأهلي "الفترة التي أحتاجها للعودة في علم الله، حالتي تحسنت ويتبقى مشاركتي في التدريبات الجماعية بعد فترة قصيرة، والجماهير تساندني كثيرا سواء فترة إصابتي أو تواجدي في الدوري السعودي بصفوف أحد، علاقتي بهم جيدة لأنهم يعلمون اهتمامي بعملي والحفاظ على الفريق والالتزام بتعليمات المدرب".

واستطرد "لقد ابتعدت عن الملاعب منذ 8 أشهر، إنها مشكلة، وتدريجيا سأنتظم مع الفريق، كما أن الكتمان مشكلة وسببت لي أزمات عديدة في الموسم الماضي، لقد فضلت الصمت لفترة طويلة مما أثر علي".

وأتم مؤمن زكريا تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي، قائلا "لابد أن تساند الجماهير الفريق، لأن هناك لاعبون صغار يحتاجون لمساعدة على تحقيق طموحاته".

طالع أيضا

جنوب إفريقيا تودع كأس الأمم

أمير مرتضى: قوام الزمالك الرئيسي ليس للبيع

السنغال تطيح ببنين من كأس إفريقيا

فيفا يعود إلى نظام سابق في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم