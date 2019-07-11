رسميا – مدافع روما يعود من جديد لـ بورتو بعد موسم واحد

الخميس، 11 يوليه 2019 - 12:50

كتب : إسلام أحمد

إيفان ماركانو

أعلن نادي بورتو البرتغالي ضم مدافعه السابق إيفان ماركانو من صفوف روما الإيطالي.

اللاعب البرازيلي رحل عن صفوف بورتو الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده موقعا لذئاب العاصمة الإيطالية في صفقة انتقال حر.

ماركانو فشل في فرض نفسه على تشكيل روما الأساسي مكتفيا بالمشاركة في 13 مباراة الموسم الماضي.

المدافع البالغ 33 عاما عاد لصفوف بورتو مقابل 3 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2023.

ولعب ماركانو بقميص بورتو 4 مواسم حقق خلالها لقب وحيد هو الدوري البرتغالي موسم 2017-18.

وأصبح البرازيلي سادس صفقات التنين البرتغالي بعد ضم كل من الياباني شويا ناكاجيما، زي لويس، لويس دياز، لوام ورينزو سارفيا.

فيما بات ماركانو خامس لاعب يرحل عن صفوف روما الصيف الجاري بعد اليوناني كوستاس مانولاس، ستيفان الشعراوي، لوكا بيلجريني وإيزيكيل بونسي.

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