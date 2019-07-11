رمضان صبحي: اللعب لغير الأهلي مستحيل.. ودوري أبطال إفريقيا لم يعد كما كان

أغلق رمضان صبحي لاعب الأهلي الباب تماما أمام إمكانية الانتقال لفريق آخر في مصر، لارتباطه الشديد بالقلعة الحمراء منذ الصغر.

رمضان صبحي النادي : الأهلي

وصرح رمضان عبر قناة ناديه "تربيت في الأهلي منذ بلوغي 8 سنوات وأنا أهلاوي فهو أمر معروف للجميع، لقد تطلعت للبقاء موسم آخر مع الأهلي وكذلك إدارة النادي أبدت اهتمامها باستمراري".

وأشار "المفاوضات كانت صعبة وإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وخالد مرتجي عضو المجلس وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أدوا عملا جيدا".

وأضاف "عشت أسبوعا صعبا جدا والآن أنا موجود في الأهلي بيتي، أحيانا شعرت أن الأمور صعبة وأصبت بالقلق وأحيانا أخرى كانت تبدو الأمور سهلة، لقد تشاورت مع الكثيرين ومنهم إكرامي الشحات وزميلي شريف إكرامي، لكن الرأي الأول والأخير كان لي".

وحول تلقيه عروض مغرية من أندية أخرى، رد رمضان صبحي "اللعب لغير الأهلي شبه مستحيل أو مستحيل فهو أمر غير قابل للجدال، لا أظن أن أي أموال تعوضني عن الأهلي وحب جماهيره فالإدارة هنا تقدرني".

وتابع "كنت أتطلع للفوز بدوري أبطال إفريقيا، إنه ليس هدفا فرديا بل الفريق بأكمله يفكر في هذا الإنجاز، كل الأندية في إفريقيا باتت صعبة جدا ولم تعد البطولة كما كانت، سنؤدي ما علينا سعيا لتحقيق الهدف".

وأشار اللاعب الشاب "الحب المتبادل مع جماهير الأهلي هدية من الله، وتلقيت عدة رسائل للاستمرار في النادي وسعدت بها جدا، أشكر الجماهير على مساندتهم لي ومطالبتهم باستمراري، وانتظروا أداء مختلفا مني في الموسم الجديد، وسنحرز كل البطولات".

واستطرد "معسكر الأهلي في إسبانيا عالمي، والإدارة وفرت كل شيء، والكل يركز قبل مباراتي المقاولون والزمالك، ونسعى للفوز بهما لحسم لقب الدوري".

وأتم رمضان صبحي تصريحاته في سياق آخر "كنت أتمنى التواجد مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، لقد أعلنت مساندتي للفريق اللاعبين والجهاز الفني، عدم اختياري لا يعني عدم مساندتي للمدرب.. استبعاده لي وجهة نظر فنية وأحترمها ومنتخب مصر سيعود أقوى وسيحقق ما يرضي الجماهير".

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